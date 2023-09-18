اتحاد جدة يبدأ مشواره الآسيوي بثلاثية في أجمك

وضع القراءة
100% حجم الخط
استهل اتحاد جدة السعودي مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه أجمك الأوزبكي 3 -صفر يوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل سباهان أصفهان الإيراني مع مضيفه القوة الجوية العراقي 2 -2.
مادة اعلانية
وعلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، حسم اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي فوزه على أولماليك في الشوط الأول، حيث تقدم هارون كمارا بهدف في الدقيقة 11 ثم أضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 42.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بنزيمة يقود اتحاد جدة إلى فوز صعب على الأخدوداعتلى اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بشكل مؤقت، بفضل قائده الفرنسي كريم بنزيمة الذي قاده إلى فوز صعب على مضيفه الأخدود 1 - يوم الخميس في ... رياضة
-
إيمينالو: نحترم صلاح.. لكن قصته مع اتحاد جدة انتهتأكد النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن قصة محمد صلاح واتحاد جدة انتهت، وأن إقناع اللاعبين بالقدوم إلى ... رياضة سعودية
-
اتحاد جدة في أول مواجهة أمام الصاعدين.. 5 هزائمواجه اتحاد جدة مفاجآت في مبارياته أمام الأندية الصاعدة في تاريخه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراته أمام مضيفه الأخدود يوم الخميس ضمن مواجهات ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية