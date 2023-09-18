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من لقاء اتحاد جدة وأجمك

اتحاد جدة يبدأ مشواره الآسيوي بثلاثية في أجمك

جدة - د ب أ
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استهل اتحاد جدة السعودي مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه أجمك الأوزبكي 3 -صفر يوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل سباهان أصفهان الإيراني مع مضيفه القوة الجوية العراقي 2 -2.

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وعلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، حسم اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي فوزه على أولماليك في الشوط الأول، حيث تقدم هارون كمارا بهدف في الدقيقة 11 ثم أضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

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