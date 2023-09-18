الجماهير الإيرانية تلغي تدريبات النصر في طهران

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ألغيت تدريبات النصر السعودي في طهران يوم الاثنين وذلك بسبب احتشاد الجماهير أمام الفندق الذي تقطن فيه البعثة منذ وصولها في وقت سابق.
ويلتقي النصر السعودي مع مضيفه بيرسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
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وذكرت وكالة "تسنيم" مساء الاثنين أن الحصة التدريبية للنصر قد ألغيت بسبب احتشاد الجماهير أمام الفندق الذي تقطن فيه بعثة الفريق السعودي الذي يتواجد في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات.
وحظي النصر وقائده كريستيانو رونالدو باستقبال كبير منذ الوصول إلى طهران مساء يوم الاثنين.
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