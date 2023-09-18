هل يفك رونالدو وبقية الرفاق عقدة النصر في إيران؟

يعود النصر السعودي إلى اللعب في إيران بعد غياب زاد عن 8 أعوام وذلك عندما يلاقي بيرسبوليس على ملعب "آزادي" الشهير يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ يبحث عن فوزه الأول في إيران تاريخياً.
وتقدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعثة النصر لمواجهة بيرسبوليس الإيراني وسط استقبال تاريخي، أدى إلى إلغاء حصة الفريق السعودي التدريبية نظراً لاحتشاد الجماهير أمام مقر البعثة الصفراء.
ولعب النصر في إيران للمرة الأولى عام 2011 عندما استضافه استقلال طهران في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا تلك النسخة، وخسر بهدفين مقابل هدف لكنه تأهل إلى الدور الثاني بفارق الأهداف عن نظيره الإيراني.
وفي المباراة التي تلتها وتحديداً بدور ثمن النهائي، عاد الأصفر إلى إيران ليلاقي ذوب آهن أصفهان، وفي هذه المرة خسر بأربعة أهداف مقابل هدف وودع البطولة.
وفي 2015 التقى النصر مع بيرسبوليس في دور المجموعات على ملعب "آزادي" وحينها سجل مهدي تارمي هدفاً من ركلة جزاء منح به أصحاب الأرض الفوز.
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