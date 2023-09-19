اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البليهي سجل هدف التعادل للهلال

الهلال ينجو من فخ نافباهور ويتعادل بصعوبة

الرياض - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هز علي البليهي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحفظ ماء وجه الهلال بالتعادل 1-1 مع ضيفه المغمور نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في العاصمة الرياض، يوم الاثنين.

وسجل توما تاباتادزي هدف الفريق الزائر بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس الهلال محمد العويس بعد سبع دقائق من الاستراحة.

وتدخل البليهي لينقذ فريق المدرب جورجي جيسوس من بداية مخيبة عندما قفز المدافع السعودي أعلى من الجميع ليحول تمريرة ميشيل العرضية بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اليمن.. منظمة الفاو تحذر من وقوع كارثة جراء السيول الأسبوع المقبل في الحديدة اليمن.. منظمة الفاو تحذر من وقوع كارثة جراء السيول الأسبوع المقبل في الحديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط