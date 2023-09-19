الهلال ينجو من فخ نافباهور ويتعادل بصعوبة

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هز علي البليهي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحفظ ماء وجه الهلال بالتعادل 1-1 مع ضيفه المغمور نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في العاصمة الرياض، يوم الاثنين.
وسجل توما تاباتادزي هدف الفريق الزائر بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس الهلال محمد العويس بعد سبع دقائق من الاستراحة.
وتدخل البليهي لينقذ فريق المدرب جورجي جيسوس من بداية مخيبة عندما قفز المدافع السعودي أعلى من الجميع ليحول تمريرة ميشيل العرضية بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
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