اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الاتحاد الفتح
الاتحاد يملك خسارة واحدة في الدوري أمام الهلال

الاتحاد يستهدف نقاط الفتح "الصعبة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يسعى اتحاد جدة إلى تحقيق 3 نقاط صعبة أمام ضيفه الفتح يوم الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وعلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة يستضيف الاتحاد ثاني ترتيب الدوري مباراة صعبة أمام الفتح السابع بـ11 نقطة.

مادة اعلانية

وكان الاتحاد حقق فوزا سهلا في باكورة مشاركاته الآسيوية في الموسم الحالي أمام أجمك الأوزبكي بنتيجة 3-صفر.

ويعتمد الاتحاد على مجموعة من الأسماء المميزة، على غرار البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه فابينو ورومارينيو داسيلفا والفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والإيطالي لويز فيليبي واحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي، في حين لم تتأكد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورنادو بسبب الإصابة.

واستطاع الفتح بعد سقوطه الكبير أمام النصر 5-1 على أرضه، أن ينجح في تحقيق انتصارين كبيرين على الأهلي 5-1 والخليج 3-1، ويأمل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويعود بالعلامة الكاملة أو على الأقل نقطة التعادل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فنانون مغاربة ينظمون عروضا ترفيهية لتخفيف آثار الزلزال على أطفال أمزميز فنانون مغاربة ينظمون عروضا ترفيهية لتخفيف آثار الزلزال على أطفال أمزميز
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط