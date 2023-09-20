النصر يدمر بيرسبوليس.. ويذكره بـ "كابوس" الهلال

حطم نادي النصر السعودي عدة أرقام لبيرسبوليس الإيراني بعدما فاز عليه بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "9sobh" يوم الأربعاء فإن النصر حطم رقما قياسيا لبيرسبوليس كان صامدا لمدة 4 آلاف و158 يوما، بعدما حقق أول فوز على الفريق الإيراني على ملعب "آزادي" في دوري أبطال آسيا.

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وتعود آخر هزيمة لبيرسبوليس على ملعب "آزادي" في دوري أبطال آسيا، إلى عام 2012، أمام الهلال السعودي بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مرحلة المجموعات.

ومنذ تلك الفترة وحتى قبل مواجهة النصر، واجه الفريق الإيراني خصوما مختلفين على ملعب "آزادي" في مواسم 2015 و 2017 و2018 و2019، ولم يخسر أبدا على أرضه.

بينما عنون موقع "رووزنو" تقريره بـ "النصر دمر أرقام بيرسبوليس وغول محمدي"، وقال: مر وقت طويل منذ آخر خسارة تذوقها بيرسبوليس قبل مواجهة النصر السعودي.

وأضاف: لاعبو يحيى غول محمدي الذين لم يتمكنوا من تسديد أي كرة تجاه مرمى النصر السعودي، هزموا على يد نجوم الخصم المشهورين، وتذوق الفريق طعم الهزيمة بعدما كانت آخر خسارة تعرض لها الفريق قبل 6 أشهر و8 أيام ضد سباهان الإيراني في الموسم الماضي.

وواصل التقرير: بعد الخسارة أمام سباهان في 11 مارس 2023، لم يتعرض بيرسبوليس لأي هزيمة أمام خصومه في 14 مباراة متتالية بالدوري إضافة إلى الكأس، قبل أن يفشل في المحافظة على سجله المميز أمام النصر، يوم الثلاثاء.