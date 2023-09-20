النصر يهزم برسبوليس بثنائية في عقر داره

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عاد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بالفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من برسبوليس في دوري أبطال آسيا لكرة القدم خلال أول زيارة لفريق سعودي لإيران منذ عام 2016، يوم الثلاثاء.
ومنح عبد الرحمن غريب المقدمة إلى النصر في الدقيقة 62، وصنع الهدف الثاني لزميله محمد قاسم بعدها بعشر دقائق.
ويمتلك النصر ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة بعد تعادل الدحيل بطل قطر مع مضيفه الاستقلال ممثل طاجيكستان في وقت سابق.
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