الهلال يطير إلى ضمك للابتعاد بالصدارة

يخوض الهلال مباراة مضيفه ضمك يوم الخميس ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي مستهدفا النقاط الثلاث والابتعاد في صدارة ترتيب المسابقة.
ويخطط الهلال لتحقيق الفوز الخامس توالياً إذ يقبع ضمك في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط، بينما يتربع الهلال على الصدارة برصيد 16 نقطة بعدما فاز في خمس مباريات وتعادل في واحدة.
ولم يقدم ضمك المستوى المتوقع منه في المراحل الست الماضية حيث فشل خلالها في تحقيق أي فوز، ويأمل أن يحالفه التوفيق في مباراة يوم الخميس.
ورغم الأداء الكبير الذي ظهر به الهلال في الدوري، إلا أنه لم يكن جيداً أمام نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا واكتفى بالتعادل معه 1-1، ويطمح بالتالي إلى استعادة توازنه سريعاً ومواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري للمحافظة على صدارته بقيادة نجومه الكبار، وعلى رأسهم البرازيليان نيمار ومالكوم فيليبي والصربيان الكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو والمحليون سعود عبدالحميد وياسر الشهراني وسالم الدوسري.
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