بيليتش يعود إلى جدة بذكريات الفوز الأخير للفتح

لن تكون عودة الكرواتي سلافن بيليتش مدرب نادي الفتح إلى جدة كسابقتها قبل 4 أعوام و11 شهراً عندما كان يقود دفة الاتحاد وحينها خسر المباراة أمام صاحب الأرض لتكون آخر مباراة ينحرم فيها الأصفر من نقاط المباراة أمام الخصم نفسه في بطولة الدوري.

ويستضيف الاتحاد نادي الفتح على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة إذ سيسعى الأول إلى مواصلة ملاحقة الصدارة التي يبتعد عنها بنقطتين عن الهلال بينما يأمل الضيف في استمرار نتائجه الإيجابية بعد خماسيته في أهلي جدة وثلاثية الخليج.

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وفي الجولة الخامسة من موسم 2018-2019 والذي واجه فيه النادي الغربي خطر الهبوط لسوء نتائجه، خسر الاتحاد أمام مضيفه الفتح بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال بهدفين دون رد حينها سجل للنادي الشرقاوي التونسي عبدالقادر الوسلاتي ومنصور حمزي لتكون آخر خسارة يمنى بها الأصفر أمام الخصم نفسه في بطولة الدوري حتى الآن وحينها كان مدرب وست هام الإنجليزي السابق مدربا للفريق الغربي.

ولم يعرف مشوار بيليتش مع الاتحاد النجاح إذ أقيل من منصبه بعد 128 يوماً منذ تعيينه فقط إذ قاد الفريق في 16 مباراة دورية أنهاها بـ14 نقطة من 3 انتصارات و8 هزائم و5 تعادلات بينما برفقته سجل الفريق 24 هدفا بين بطولتي الدوري وكأس الملك فيما فشل في التسجيل في 4 مباريات فقط حينها.