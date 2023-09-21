ضمك يفرض التعادل على الهلال

استقبل الهلال هدفا في الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع مضيفه ضمك في دوري روشن السعودي لكرة القدم يوم الخميس.

وفشل فريق المدرب جورجي جيسوس في الفوز للمرة الثانية تواليا بعد التعادل 1-1 مع نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع.

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ويتصدر الهلال المسابقة وله 17 نقطة، ليتقدم بنقطة على التعاون والاتفاق وبنقطتين على الاتحاد الذي يستضيف الفتح في وقت لاحق.

وسجل مالكوم للهلال بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة من القائد سالم الدوسري عقب تسع دقائق من البداية.

وتعادل نيكولاي ستانشيو لضمك من ركلة حرة في الدقيقة 68 ليحصد صاحب الأرض نقطته الرابعة ويحتل المركز 15.

وفي نفس التوقيت سجل التعاون هدفين مبكرين ليتفوق 2-1 على الرائد. وهز جواو بيدرو شباك الرائد بعد تسع دقائق وجعل وليد الأحمد النتيجة 2-صفر في الدقيقة 16.

وقلص عمر جونزاليس النتيجة للرائد قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول. وتجمد رصيد الرائد عن أربع نقاط في المركز 16.

وتجنب الاتفاق مفاجأة بعدما استقبل ثلاثية من الأهداف من برنارد منساه ليفوز 4-3 على ضيفه الطائي.

وسجل جورجينيو فينالدم بعد دقيقتين للاتفاق قبل أن يحرز منساه هدفين خلال 26 دقيقة ليجعل النتيجة 2-1 في منتصف الشوط الأول للطائي. لكن موسى ديمبلي تعادل للاتفاق في الدقيقة 41.

وأعاد الغاني منساه المقدمة للفريق الزائر بعد تسع دقائق من الاستراحة لكن فينالدم أدرك التعادل في الدقيقة 72.

وسجل الفرنسي ديمبلي هدف الفوز لفريق المدرب ستيفان جيرارد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتجمد رصيد الطائي عند سبع نقاط في المركز التاسع.