فيرمينو وماني.. صديقان حميمان فرقهما "النادي الخطأ"

"تحدثت مع روبيرتو فيرمينو بكل تأكيد، أعتقد أنه أرادني أن أنتقل إلى النادي الخطأ" هكذا مازح النجم السنغالي ساديو ماني صديقه البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة، عبر مقابلة أجراها بعد انتقاله إلى النصر، وذلك عقب سنوات قضياها في الشمال الإنجليزي رفقة ليفربول، حققا خلالها كل البطولات الممكنة.

وتقام قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بين النصر وأهلي جدة يوم الجمعة على ملعب الأول بارك، إذ يسعى الأول إلى الاقتراب من المراكز الأولى بينما يأمل النادي الغربي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على التعاون، وحينها سيكون اللقاء هو الرابع الذي يتواجه فيه الزميلان السابقان ساديو وروبيرتو.

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وخلال مقابلته التي أجراها بعد توقيعه عقد انضمامه لنادي النصر أبان ماني: أنا أمزح، لكنه اتصل بي مرتين إلى 3 مرات محاولا إقناعي بالانضمام إلى الأهلي وبالتأكيد قمت بمكالمة فابينيو لأنه كان قريبا من الانتقال أكثر مني وعرض علي القدوم إلى الاتحاد ولكن قبلت عرض النصر مجرد قدومه.

وارتبط الثنائي بعلاقة متميزة، قضياً معاً 6 أعوام بشعار ليفربول، وامتدت إلى خارج الملعب، لكن علاقتهما لم تتوقف على المعشب الأخضر بل امتدت إلى أكثر من ذلك.

ومن المواقف الطريفة بعلاقة الثنائي البرازيلي والسنغالي عندما كان الأول يعلم الثاني الرقص بطريقة معينة، وذلك عندما كان فريقهما يهزم مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018.

وفي موسم 2019 – 2020 قام ماني بممازحة صديقه بعدما احتفل بطريقة "الكونغ فو" التي اشتهر بها فيرمينو بعد إحرازه ثاني أهداف فريقه في مرمى شيفيلد يونايتد.

وكان "بوبي" وماني عنصرين أساسيين من ثلاثي ليفربول الأسطوري رفقة زميلهم المصري محمد صلاح لتكسر المجموعة نحس الابتعاد عن منصة تتويج الدوري بعد 30 عاماً والعودة من الباب الكبير قارياً ببطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وعدة بطولات محلية.