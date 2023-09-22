الرياضة تقتطع جزءاً من حديث الأمير محمد بن سلمان

نالت الرياضة نصيباً من حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس" الأميركية الذي بث صباح يوم الخميس بتوقيت غرينتش.

وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن الفوز السعودي الشهير على الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة، وعن نمو مساهمة الرياضة بالناتج المحلي لتصل إلى 1.5% بعدما كانت 0.04%، ورد على من اتهم السعودية بـ"غسيل السمعة عبر الرياضة"، كما اعتبر اندماج "ليف غولف" و "رابطة لاعبي الغولف المحترفين" تحول جوهري لأنه لن يكون هناك منافسة بل تركيز على تطوير اللعبة، كما كشف عن هوايته للألعاب الإلكترونية منذ الصغر.

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وأطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في السعودية شهر يونيو الماضي وتزداد القيمة السوقية للدوري بأكثر من 352% لتصل إلى 4.7 مليار ريال، وزيادة إيرادات المسابقة بنسبة 650% وبات مشاهداً في 140 دولة، كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل الإنجليزي في أكتوبر 2021 واستطاع الأخير العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بعد غياب 20 عاماً، كما باتت قيمته السوقية تلامس 800 مليون دولار أميركي.



وفي يونيو الماضي اتفقت رابطة لاعبي الغولف المحترفين ومنافستها الرئيسية "ليف غولف" على الاندماج، بما يخلق أكبر كيان في لعبة الغولف عالمياً، كما أن الغولف السعودية تواصل حضورها ببطولة السعودية الدولية وبجوائز تصل خمسة ملايين دولار وشارك في نسختها الأخيرة عدد من أعلى اللاعبين العالميين تصنيفا مع أفضل ثلاثين لاعب في الجولة الآسيوية.



وفي نسخة العام الجاري من موسم "الغيمرز" زار مليونان ونصف فعالياته بالرياض وتجاوز مجموع مشاهدات البث في حين وصلت المشاهدات في ذروتها إلى 1.3 مليار مشاهدة.