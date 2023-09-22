كانتي يمنح الصدارة للاتحاد بنقاط الفتح

في غياب الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبدالرزاق حمدالله، انبرى نغولو كانتي ليقود الاتحاد لقلب تأخره بهدف ليفوز 2-1 على الفتح في دوري روشن السعودي يوم الخميس.
ولعب كانتي، لاعب تشيلسي السابق، تمريرة حاسمة استغلها البرازيلي رومارينيو لإحراز الهدف الأول قبل أن يحرز اللاعب الفرنسي الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول الذي شهد تأخر الاتحاد بهدف سجله مروان سعدان من ضربة رأس.
ورغم محاولات من الجانبين، لم تشهد النتيجة تغييرا خلال الشوط الثاني الذي حمل أنباء غير سارة للاتحاد بخروج اثنين من لاعبيه اضطراريا للإصابة.
وبهذا الفوز، يصل الاتحاد للنقطة 18 في صدارة المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام الهلال، الذي سقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضمك، ويتجمد رصيد الفتح عند 11 نقطة.
وفي مباراة أخرى في نفس التوقيت، فاز الشباب 4-1 على ضيفه الحزم في ثاني انتصاراته في الدوري هذا الموسم بعد تغلبه في الجولة الماضية على الفيحاء.
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