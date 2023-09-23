الاتفاق يوافق على انضمام الإنجليزي لينغارد لتدريبات الفريق

أعلن نادي الاتفاق موافقته على انضمام اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد إلى تدريبات الفريق الأول لمدة شهر.

ونشر الاتفاق بيانا عبر منصته في "إكس": وافقت إدارة نادي الاتفاق على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة شهر.

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ونشأ لينغارد في أكاديمية مانشستر يونايتد وصولا إلى الفريق الأول واللعب بألوانه في 2014 قبل أن يعار في فترات مختلفة إلى ناديي ديربي كاونتي ووست هام وينتقل بشكل حر إلى نوتنغهام فورست الصيف قبل الماضي ليصبح لاعبا حرا منذ مطلع فترة الانتقالات الماضية.

ويقود المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد نادي الاتفاق وبرفقته عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي السابقين مثل جوردان هندرسون وجورجينو فينالدوم وديماراي غراي بالإضافة إلى آخرين من بطولات أوروبية متعددة مثل الأسكتلندي جاك هيندري والفرنسي موسى ديمبلي.