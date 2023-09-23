شاهد.. نيمار بالزي السعودي في احتفالات اليوم الوطني

شكوك حول مشاركة نيمار مع الهلال أمام نافباهور

قال جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، إنه لم يستقر بعد على مشاركة نيمار أمام نافباهور الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يوم الاثنين، بعد شعور ...