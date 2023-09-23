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الاتفاق يستضيف جدة

كأس الملك.. 4 مباريات في الانطلاقة

العربية.نت
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تنطلق يوم الأحد أولى مباريات الدور 32 من الموسم الجديد لبطولة كأس الملك بمواجهات الاتفاق وجدة والتعاون والقادسية والشباب والباطن والحزم والعربي.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام سيستضيف الاتفاق نادي جدة فيما يستضيف نادي التعاون نظيره القادسية الذي دعم صفوفه بعدد من اللاعبين مثل أندريه كاريو ولوسيانو فييتو على ملعب النادي.

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وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" يستضيف الشباب نظيره الباطن، بينما في المباراة الرابعة ليوم الأحد سيستضيف الحزم نظيره العربي على ملعب النادي.

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