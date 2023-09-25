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ريجيكامب
الروماني ريجيكامب

ريجيكامب يعود إلى الدوري السعودي مجدداً

الرياض - رويترز
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أعلن الطائي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين، تعاقده مع الروماني لورينتيو ريجيكامب مدرب الهلال والأهلي سابقا خلفا للكرواتي كريشمير ريزيتش.

وقال الطائي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر" :أكملت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لمدة موسم واحد.

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وسبق لريجيكامب البالغ من العمر "48 عاما" تدريب ستيوا بوخارست الروماني، كما عمل مع عدة أندية في المنطقة العربية مثل الهلال والأهلي في السعودية والوحدة والوصل في الإمارات.

ويحتل الطائي المركز 12 في الدوري السعودي بسبع نقاط من سبع مباريات.

ويتصدر الاتحاد حامل اللقب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني.

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