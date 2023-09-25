كأس الملك.. هدف نيفيز يقود الهلال إلى ثمن النهائي

هز روبن نيفيز الشباك في الشوط الثاني ليقود الهلال للفوز 1-صفر على مضيفه الجبلين والتأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس الملك، يوم الاثنين.
وأهدر الهلال العديد من الفرص إلى أن استغل نيفيز كرة مرتدة من الدفاع بعد ركلة ركنية وسدد بقوة في الشباك في الدقيقة 64.
وتدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف الثاني للهلال بواسطة صالح الشهري بداعي لمسة يد على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
وحقق النجمة المنافس في الدرجة الثانية مفاجأة ببلوغ دور الستة عشر بتغلبه 2-1 على الرائد المنتمي لدوري المحترفين.
وفاجأ النجمة ضيفه بهدفين في أول 13 دقيقة، إذ افتتح عثمان باري التسجيل في الدقيقة 11 قبل أن يضيف آلان كاريوس الهدف الثاني.
وقلص كريم البركاوي الفارق للرائد المتعثر في دوري المحترفين في الدقيقة 60.
وصمد النجمة، صاحب المركز 13 في الدرجة الثانية، لينضم إلى الاتفاق والتعاون والشباب والحزم في دور الستة عشر.
-
ضمك يفرض التعادل على الهلالاستقبل الهلال هدفا في الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع مضيفه ضمك في دوري روشن السعودي لكرة القدم يوم الخميس.وفشل فريق المدرب جورجي جيسوس في الفوز للمرة ... رياضة سعودية
-
مناطق حرة في الهلال الخصيبمع صدور مواقف عن قيادات روحية ومدنية في محافظة السويداء بالجنوب السوري أخيراً تطالب بخروج قوات المحور الإيراني من المدينة ومحيطها، بما فيها قوات ... آراء سياسية
-
الهلال يطير إلى ضمك للابتعاد بالصدارةيخوض الهلال مباراة مضيفه ضمك يوم الخميس ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي مستهدفا النقاط الثلاث والابتعاد في صدارة ترتيب المسابقة.ويخطط الهلال ... رياضة سعودية