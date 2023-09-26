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من لقاء النصر وأحد

كأس الملك.. النصر يمطر أحد بخماسية ويتأهل

الرياض - رويترز
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أحرز النصر أربعة أهداف في الشوط الثاني ليسحق مضيفه أحد 5-1 ويتأهل إلى دور الستة عشر بكأس الملك، يوم الاثنين.

ورغم غياب كريستيانو رونالدو استهل النصر المباراة في ملعب أحد بشكل مثالي عندما منحه السنغالي ساديو ماني التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

لكن أحد استغل هفوة من دفاع النصر ليدرك البولندي كونراد ميخالاك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأعاد سيكو فوفانا التقدم للنصر بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 62، وعزز أندرسون تاليسكا من تفوق الفريق الضيف بضربة رأس في الدقيقة 73.

وجعل البديل أيمن يحيى النتيجة 4-1 للنصر من مدى قريب قبل تسع دقائق من النهاية ثم أكمل سامي النجعي الخماسية من وضع انفراد في الدقيقة 86.


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