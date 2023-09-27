اتحاد جدة ينجو من فخ الخلود بفضل ركلات الترجيح

افلت الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي من فخ الخلود ليعبر إلى دور 16 لكأس الملك يوم الثلاثاء بعد تغلبه عليه 7-6 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



وسيطر التعادل على مجريات اللقاء حيث افتتح روبرتو دياز لاعب الخلود التسجيل للاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 قبل ان يتعادل الخلود بواسطة ماريانو فاسكيز في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل لتمتد المباراة إلى وقت إضافي على شوطين سنحت فيه الفرصة للخلود لتحقيق المفاجأة والفوز بالمباراة لولا يقظة الحارس عبد المعيوف.



ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي أهدر فيها الخلود ثلاث ركلات مقابل ركلتين للاتحاد ليعبر الاتحاد إلى دور الستة عشر بفوزه 7-6 بعد تصدي المعيوف لركلة من محمد الشهراني.

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