اتحاد جدة ينجو من فخ الخلود بفضل ركلات الترجيح

افلت الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي من فخ الخلود ليعبر إلى دور 16 لكأس الملك يوم الثلاثاء بعد تغلبه عليه 7-6 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وسيطر التعادل على مجريات اللقاء حيث افتتح روبرتو دياز لاعب الخلود التسجيل للاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 قبل ان يتعادل الخلود بواسطة ماريانو فاسكيز في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل لتمتد المباراة إلى وقت إضافي على شوطين سنحت فيه الفرصة للخلود لتحقيق المفاجأة والفوز بالمباراة لولا يقظة الحارس عبد المعيوف.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي أهدر فيها الخلود ثلاث ركلات مقابل ركلتين للاتحاد ليعبر الاتحاد إلى دور الستة عشر بفوزه 7-6 بعد تصدي المعيوف لركلة من محمد الشهراني.
-
الإصابة تبعد بنزيمة عن اتحاد جدةأعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لمدة أسبوع بسبب الإصابة.وقال النادي على ... رياضة سعودية
-
اتحاد جدة يبدأ مشواره الآسيوي بثلاثية في أجمكاستهل اتحاد جدة السعودي مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه أجمك الأوزبكي 3 -صفر يوم الاثنين في الجولة الأولى من ... رياضة سعودية
-
بنزيمة يقود اتحاد جدة إلى فوز صعب على الأخدوداعتلى اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بشكل مؤقت، بفضل قائده الفرنسي كريم بنزيمة الذي قاده إلى فوز صعب على مضيفه الأخدود 1 - يوم الخميس في ... رياضة