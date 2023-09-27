الإيطالي فينغا الرئيس التنفيذي الجديد للنصر

عين نادي النصر السعودي، الإيطالي غويدو فينغا رئيساً تنفيذياً للنادي يوم الأربعاء والذي سبق له تولي ذات المنصب في نادي روما.

وخاض فينغا (53 عاماً) العديد من التجارب في مجالات المال والاتصالات والإعلام وكذلك عمل بروفيسوراً في ريادة الأعمال في جامعة لويس غويدو كارلي بالعاصمة الإيطالية روما، وعلى الصعيد الرياضي تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي روما الإيطالي في عام 2018 وحتى 2021.

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وقدم النصر في بيانه الذي نشر يوم الأربعاء شكره لأحمد الغامدي، وأكد على استمراره ضمن فريق العمل بعد النجاح الذي حققه في الإدارة التنفيذية للنادي.