المعيوف.. نسبة نجاح هائلة في التصدي لركلات الترجيح

عبرت فرق عبدالله المعيوف ركلات الترجيح في 8 مرات من أصل 12 مرة كان فيها الحارس واقفاً وسط المرمى طوال تاريخه، وآخرها اتحاد جدة الذي تجاوز الخلود بعدما تصدى السعودي لـ4 ركلات ترجيحية.

وتقدم الاتحاد بهدف دون رد في الشوط الأول عن طريق عكسي بقدم المدافع البرتغالي، قبل أن يعدل الأرجنتيني النتيجة ويستمر التعادل إلى نهاية الشوطين الإضافيين ليتصدى المعيوف لـ 4 ترجيحيات من أصل 7 سددها لاعبو الخلود بينما تصدى جاسم العشبان حارس الأخير لاثنتين مقابل واحدة سددها هارون كمارا خارجا، ليعلن عبدالله تأهل فريقه لثمن النهائي وتكون الركلات أمام الخلود هي الثامنة الناجحة في مسيرته من أصل 12 مباراة.

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وتعد مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد 2010 بين الأهلي، فريق المعيوف السابق، والشباب هي الأولى في مسيرته في الترجيحيات حينها تصدى لثلاث ركلات معلنا تأهل فريقه إلى النهائي الذي فاز به الهلال لاحقا بهدفين لهدف.

وفي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2012 تعادل أهلي جدة مع الجزيرة الإماراتي 3 – 3 ليحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية وحينها تصدى المعيوف لركلة البرازيلي ريكاردو أوليفيرا ليهدر الأسترالي لوكاس نيل لاحقا ترجيحيته في العارضة ويعلن تأهل الفريق الغربي إلى ربع النهائي وحينها بلغ الفريق النهائي وخسر البطولة أمام أولسان الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة.

وواجه المعيوف فريقه السابق الأهلي مجددا في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وحينها تصدى لترجيحيات التشيلي باولو دياز وحسين المقهوي ومهند عسيري معلنا تأهل فريقه إلى النهائي الذي خسره أمام النجم الساحلي التونسي 2-1.

وشهد ثمن نهائي كأس الملك 2020 ركلات ترجيحية مجددا للمعيوف والتي أعاد بها توهجه لتصديه للترجيحية الخامسة لفريق الفيصلي والتي سددها محمد قاسم ليواصل فريقه التأهل وصولا للنهائي والتتويج على حساب النصر.

وبعدها بعامين عاد الهلال لمواجهة الفيصلي مجددا في كأس السوبر 2022 وعاد فيها المعيوف للتوهج لترجيحيتي محمد الصيعري ووليد الأحمد ليعلن فوز فريقه بالبطولة.

وفي كأس العالم للأندية الماضية وصلت مباراة الهلال والوداد المغربي في الدور الثاني إلى الترجيحيات وحسمها فريقه بالتأهل في الأدوار وصولا إلى النهائي الذي خسره الفريق أمام ريال مدريد الإسباني 5 – 3.

ويعد نهائي بطولة كأس الملك الماضية هي آخر مرة واجه فيها المعيوف ركلات الترجيح مع الهلال وبعد تصديه لترجيحيات الفرنسي جان-ديفيد بيغويل وعبدالإله البخاري وهزاع الغامدي أعلن حصول فريقه العاصمي على البطولة العاشرة في تاريخ للمسابقة.

وكانت أولى هزائم المعيوف في الترجيحيات أمام القادسية في ثمن نهائي كأس الملك 2015 أمام القادسية وحينها خسر االأهلي ولم يتصدى المعيوف لأي ركلة.

وبعد تعاقد الهلال مع عبدالله المعيوف في صيف 2016 صادف الحارس فريقه السابق بعد توقيع العقد بقرابة شهر في كأس السوبر السعودي وحينها خسر اللقاء دون أي تصد.

ومنذ مواجهة الأهلي لم يعرف المعيوف ركلات الترجيح مع الهلال إلى مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي في 2019 وانتهت بفوز للفريق الأميركي الشمالي.

وبعد كأس السوبر في يناير 2022 بأربعة أشهر والذي حققها المعيوف أمام الفصلي واجه حارس المرمى صعوبة الترجيحيات مرة أخرى في نهائي كأس الملك أمام الفيحاء ورغم تصديه لركلتي البرازيلي ريكاردو رايلر وحسين الشويش إلا أن فريقه حل وصيفا للبطولة.