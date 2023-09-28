جيرارد: لم أهتم بتعاقدات الأندية الأربعة.. ولينغارد ضمن خياراتنا

أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق أن التعاقد مع جيسي لينغارد اللاعب الحر يعد ضمن خيارات النادي بعدما بدأ الأخير التدريبات مع الفريق الشرقاوي مضيفا بأنه لم يلق بالا لتعاقدات الأندية الأخرى واضعا تركيزه على نادي الاتفاق.

وكشف جيرارد في لقاء مع "في المرمى: وكيلي أخبرني بعرض الاتفاق وبعدما بحثت عن النادي شعرت بأنه ناسبني وعندما تحدثنا رأيت الاهتمام ورغبت بالمساعدة لذلك قبلت التحدي.

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وعن ما يدور في الإعلام الإنجليزي قال: لا أستطيع التحكم بما تقوله وسائل الإعلام ونعلم أن الجانب المالي هو جزء من المفاوضات ولكن الجانب الرياضي أهم من المادي وأن يكون العرض مناسبا لعائلتي، وأنا رغبت بأن نخرج وعائلتي من إنجلترا ومن منطقة الراحة.

وأضاف جيرارد حول البطولة قائلا: الدوري السعودي هو محل الحديث الأول في العالم وهناك نجوم انضموا إلى المسابقة وهي مليئة بالمنافسة برفقة أندية مثل التعاون والفتح والاتفاق وليست الأندية الأربعة فقط.

وكشف قائد ليفربول السابق: يجب أن لا تكون راضيا وفي كرة القدم وأن تحاول دائما الفوز وتحقيق النقاط ونسعى لأن نتحسن أكثر فأكثر وواثق بأننا سنواصل النمو وراض عن البداية التي بدأنا بها. ليس منطقيا أن ننافس على الدوري خاصة وأننا أنهينا الموسم الماضي في المركز السابع ولكن نريد أن نكون طموحين وأن نواصل بأن نكون النادي المزعج الذي يقاتل على كل نقطة وسنخوص مباراة النصر بالكثير من الثقة. النجاح هو أكبر أحلامي مع الاتفاق وأن يكون لدى المنتخب السعودي لاعبون من الاتفاق وأن أكون سفيرا لكرة القدم السعودية ولكن الأولوية هي النجاح مع النادي.

وعن التعاقد مع اللاعبين الجدد أوضح: التعاقد مع المنضمين الجدد كان بشكل كامل مع الإدارة ولا نبحث عن النجوم فقط بل لاعبين يفيدون الفريق مثل جاك هيندري ومن الممكن أن نعزز الفريق في النافذة المقبلة وكنت أقنع المنضمين الجدد باستخدام تجاربي المختلفة كي أظهر لهم كيف لهم أن يعملوا ضمن فريق وأن يكونوا أطرافا فيه.

وأكد جيرارد أن التوقيع مع لينغارد ليس متبعدا قائلا: التعاقد مع لينغارد أمر وارد وليس حتمي، وسنقيمه في الأسابيع المقبلة وهو يعلم أن هذه الفرصة مناسبة له ليقنعنا وهو لاعب كرة قدم ممتاز وهو يتدرب بشكل يومي مع الفريق الأول وليس انفراديا، ونعلم أنه لاعب رائع وجاء بتجربة كبيرة وهو يبحث عن التحدي المقبل له وأن يرى خياراته المفتوحة ونعلم بأنه لاعب جيد ومتمرس.

وأضاف: في أي دوري المستويات مختلفة بين الأندية وهذا هو التحدي في البطولات والأمر يعتمد على التركيز والإعداد وفي المباريات السبع التي خضناها لم تكن أي منها سهلة ولا يمكن أن نقلل من احترام أي فريق أو أي دوري، التنافسية في الدوري السعودي تتحسن وتدفق المدربين الجدد بتجاربهم الكثيرة ملفت لذلك هي أوقات مثيرة للبطولة والدوري السعودي يرتقي أكثر فأكثر وأنا سعيد بأني طرف بذلك وهذا الدوري سيزداد قوة.

وعن التفاوت بين مستويات اللاعبين أبام: كل لاعب له مستواه الخاص وكل لاعب يسعى أن يتحسن لذلك حتى اللاعب الأجنبي يحتاج إلى اللاعب السعودي للاعتياد والانسجام بالتالي ينبغي أن يكون الشبان متحمسون للعب مع ذوي الخبرة وهذا ما كنت أراه عندما كنت لاعبا ونسعى أن يكون هناك رابطا قويا بينهما.

واختتم جيرارد: لم أهتم بما قامت به الأندية الأخرى في سوق الانتقالات ركزت فقط على الاتفاق بعد حصولي على دعم قوي من الإدارة ودوري هو أن أدرب الفريق وتنفيذ القرارات بشأن الانتقالات، وأنا لم أنتقد أي شيء بخصوص مرافق النادي وكل ما فعلته هو قول رأيي في تحسين بعضها في النادي لتكون أكثر ملاءمة للاعبين سواء الشبان أو الفريق الأول.