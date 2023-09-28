كأس الملك: النصر يستضيف الاتفاق.. والفيحاء أمام الاتحاد

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس الملك يوم الأربعاء عن مواجهة النصر والاتفاق في الرياض على أن يستضيف الفيحاء نادي الاتحاد للدور نفسه.

وأجريت القرعة يوم الخميس وأسفرت عن مواجهات الخليج وضمك على أرض الأول والفتح والشباب على أرض الفتح والهلال والحزم في الرياض والأهلي وأبها في جدة.

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وسيلعب التعاون مع الوحدة في بريدة والنصر سيستضيف الاتفاق بينما سيلعب النجمة أمام الفيصلي وسيستضيف الفيحاء نادي الاتحاد.