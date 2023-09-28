هل ينهي الشباب انتظار 3 آلاف يوم أمام الهلال؟

يلاحق نادي الشباب رقما قياسيا غاب عنه أمام الهلال منذ 3 آلاف و268 يوماً عندما يواجهه في قمة الجولة الثامنة دوري روشن السعودي.

ويتواجه الفريقان على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، إذ سيسعى الهلال صاحب الأرض مواصلة ملاحقته الصدارة، بينما سيحاول الشباب اقترابه من فرق الصدارة وتعويض التعثرات التي واجهها مطلع الموسم.

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وفي تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين لم يسبق لنادي الشباب تحقيق الفوز على الهلال في مباراتين متتاليتين سوى مرة واحدة مع إياب موسم 2013-2014 وذهاب موسم 2014-2015.

وتكفل حسن معاذ بمنح فريقه النقاط الثلاث في مباراة الفريقين ضمن الجولة 21 من موسم 2013 – 2014 إذ سدد الظهير الأيمن ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأخيرة بهدف لا ينسى في تاريخ الفريقين وحينها توج النصر ببطولة الدوري.

وفي ذهاب موسم 2014-2015 في الجولة السابعة من الموسم سجل الكوري الجنوبي بارك تشو يونغ هدفا متأخرا جديدا على الهلال معلنا فوزا ثانيا على التوالي على المنافس الأزرق لتكوزن المرة الأولى التي تحدث فيها منذ انطلاق المحترفين.

وحقق الشباب فوزا كبيرا على الهلال في مباراة الجولة 22 من الموسم الماضي إذ انتهى اللقاء بثلاثية نظيفة تكفل بها حسين القحطاني والأرجنتيني كرستيان غوانكا وهتان باهبري.