6 شبابيين ومدربهم كانوا هلاليين في مرحلة سابقة

عندما يلعب الهلال والشباب يوم الجمعة سيكون في صفوف الأخير 6 لاعبين دافعوا عن ألوان الأول في مرحلة معينة، أما المدرب خوان براون فهو الرجل الذي قاد الأزرق إلى بطولة الدوري 2017-2018.

أبرز تلك الأسماء هو الكولومبي غوستافو كويار الذي خاض مع الهلال 98 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وحقق معه البطولة 3 مرات متتالية قبل أن ينتقل مطلع الموسم الجاري إلى الجار الشباب.

مادة اعلانية

وتضم قائمة الشباب كذلك هتان باهبري الذي ارتدى قميص الهلال مطلع 2019 قادماً من الشباب، وبقي معه حتى 2021 عندما عاد إلى ذات الفريق، إذ خاض مع الهلال 27 مباراة ببطولة الدوري، وفاز بالمسابقة معه مرتين.



وثالث تلك الأسماء هو حمد اليامي القادم من الهلال بنظام الإعارة. ارتدى قميص الأول في بداية موسم 2021-2022 وتوج معه ببطولة الدوري، قبل أن تتم إعارته إلى الشباب ضمن صفقة انتقال حسان تمبكتي، وهي ذات الصفقة التي حصل بموجبها الشبابيون على خدمات عبدالله رديف الذي لعب 4 مباريات ببطولة الدوري مع الأزرق.

وسيعتمد الشباب على حسين القحطاني، اللاعب الذي نشأ وتكون في فئات الهلال السنية قبل أن ينتقل إلى الفيصلي ومنه نحو الشباب، وكذلك ينطبق الحال على عبدالله الجوعي الذي ارتدى قمصان عدة أندية قبل أن يستقر في الشباب.

وتولى الأرجنتيني خوان براون تدريب الهلال في النصف الثاني من موسم 2017-2018 بعد إقالة مواطنه رامون دياز من منصبه، وقاد الفريق إلى الفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم.