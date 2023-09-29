الشباب يواجه روما في موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن نادي الشباب سيواجه روما الإيطالي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في احتفالية باليوبيل الماسي للنادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن نادي الشباب سيخوض مباراة أمام روما الإيطالي ضمن احتفالية باليوبيل الماسي للنادي في موسم الرياض.

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وسيضم موسم الرياض بطولة كأس موسم الرياض التي سيتنافس عليها ناديا الهلال والنصر وناد عالمي بنظام الدوري على أن يفوز بها الأكثر حصولا على النقاط.