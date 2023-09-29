الشباب يواجه روما في موسم الرياض

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن نادي الشباب سيواجه روما الإيطالي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في احتفالية باليوبيل الماسي للنادي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن نادي الشباب سيخوض مباراة أمام روما الإيطالي ضمن احتفالية باليوبيل الماسي للنادي في موسم الرياض.
مادة اعلانية
وسيضم موسم الرياض بطولة كأس موسم الرياض التي سيتنافس عليها ناديا الهلال والنصر وناد عالمي بنظام الدوري على أن يفوز بها الأكثر حصولا على النقاط.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هل ينهي الشباب انتظار 3 آلاف يوم أمام الهلال؟يلاحق نادي الشباب رقما قياسيا غاب عنه أمام الهلال منذ 3 آلاف و268 يوماً عندما يواجهه في قمة الجولة الثامنة دوري روشن السعودي.ويتواجه الفريقان على ملعب ... رياضة سعودية
-
قمة بين الهلال والشباب "المنتفض" بالدوري السعوديتتجه الأنظار لملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، حينما يواجه الهلال نظيره الشباب المنتفض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" ... رياضة
-
الشباب يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الفيحاءقاد رومان سايس فريقه الجديد الشباب لتحقيق أول انتصار في دوري روشن السعودي هذا الموسم بتغلبه 1-صفر على الفيحاء.وفي ظهوره الأول مع الفريق الذي انضم إلى ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية