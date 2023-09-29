الفيحاء يتعادل مع الاتحاد ويهدد صدارته

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سقط المتصدر الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع.
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وتشارك التعاون الصدارة مع الاتحاد بعد فوزه على مضيفه الحزم 3 - 1.
وتقدم التعاون عن طريق موسى بارو في الدقيقة 59، قبل أن يدرك الحزم التعادل عبر توزي في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 86، سجل عبد الفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون، فيما سجل زميله سطام الروقي الهدف الثالث في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع التعاون رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف الاتحاد، فيما تجمد رصيد الحزم عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
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