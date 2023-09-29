الهلال يخوض مبارياته على ملعب "Kingdom Arena"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن خوض نادي الهلال مبارياته على ملعب " Kingdom Arena" الذي يقع في منطقة البوليفارد بعد نهاية موسم الرياض الذي ينطلق أواخر الشهر المقبل.

وقال آل الشيخ عبر مقطع مرئي على حسابه في "إنستغرام" رفقة فهد بن نافل رئيس الهلال: توصلنا إلى اتفاق لاستخدام الهلال للملعب مقابل 40 مليون ريال سنوياً، ونشكر الأمير الوليد بن طلال الذي ساهم بمبلغ 25 مليون من أجل تسمية الملعب بـ Kingdom Arena.

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وواصل: سيتم استغلال الملعب في أوقات الفراغ في المناسبات الترفيهية، وطلب نادي الهلال بعض الطلبات، وسيتم تنفيذها وتسليم الملعب للنادي في شهر يناير المقبل.



