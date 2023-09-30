البرتغالي سواريز رئيساً تنفيذياً لاتحاد جدة

أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد جدة يوم الجمعة تعيين البرتغالي دومينغوس سواريز رئيسا تنفيذيا للنادي بعد فترته السابقة مع نادي بنفيكا.

وخلال 19 عاما شغل سواريز أكثر من منصب كان أبرزها الرئيس التنفيذي لـ Cap Gemini Espana Slu ومدير نظم المعلومات لشركة Locapor ومديراً عاماً لـ Cap Gemini Ernst & Young Espana SL ورئيسا تنفيذيا لنادي بنفيكا البرتغالي.

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وكانت الأندية السعودية بدأت بالتعاقد مع رؤساء تنفيذيين أجانب إذ تعاقد النصر يوم الأربعاء مع الإيطالي غويدو فينغا للمنصب نفسه.