الاتفاق يفرض التعادل على الأهلي في جدة

تعادل الأهلي والاتفاق سلبيا يوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام المرحلة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة وبقي في المركز السادس، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة وتراجع الى المركز الخامس.

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وبدأ الشوط الأول سريعاً من جانب الأهلي الذي كان قريباً من التسجيل بتسديدة للبرازيلي روبرتو فيرمينو تصدى لها مواطنه باولو فيكتور (8).

ونشط الاتفاق مع مرور الوقت وسط غياب الفرص الخطرة على المرميين، حتى الوقت بدل الضائع الذي كاد أن يخطف خلاله الاتفاق هدفاً لولا تألق الحارس السنغالي ادوار ميندي بإبعاده رأسية الفرنسي موسى ديمبيليه بصعوبة الى ركنية.

وكاد الأهلي أن يتقدم مطلع الشوط الثاني برأسية العاجي فرانك كيسييه لكن الكرة علت العارضة (54)، ورأسية أخرى للاعب نفسه أخطأت المرمى (66).

وأهدر الهولندي جورجينيو فينالدوم فرصة ذهبية عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها قوية فوق العارضة (73).

واستعاد الفتح توازنه وعاد الى سكة الانتصارات عندما حول تأخره أمام ضيفه الوحدة 0-1 إلى فوز كبير 5-1 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وتقدم الوحدة بهدف الأسترالي كريغ غودوين (21)، ورد الفتح بخماسية الإسباني كريستيان تيو (45+5 و89 و90+2) والمغربي مراد باتنا (67) ودجانيني تافاريس من الرأس الأخضر (86).

ورفع الفتح رصيده إلى 14 نقطة وتقدم الى المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة وتراجع الى المركز الثامن.

وفاز الأخدود على الرائد 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. وجاء هدفا الأخدود عن طريق النيجيري سافيور غودوين (21) والروماني اندريه بوركا (84 من ركلة جزاء)، فيما جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق المغربي كريم البركاوي (29).

ورفع الأخدود رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وحقق الرياض فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه أبها بهدف وحيد سجله الجامايكي أندري غراي (84).

ورفع الرياض رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز الرابع عشر.

وحقق ضمك انتصاره الأول هذا الموسم وكان على حساب مضيفه الخليج 2-0 على استاد الامير محمد بن فهد بالدمام. وسجل الجزائري فاروق شافعي (43) والكاميروني جورج نكودو (56) الهدفين.

ورفع ضمك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، وبقي الخليج في المركز العاشر برصيد ثماني نقاط.