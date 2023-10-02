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المباراة ألغيت بعد تأجيل انطلاقتها بأكثر من نصف ساعة

اتحاد جدة يغادر ملعب سباهان الإيراني.. و"الآسيوي": ظروف غير متوقعة

العربية.نت
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، إلغاء مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لظروف غير متوقعة كما أسماها في بيانه الرسمي.

وقال الاتحاد القاري في بيانه: يلتزم الاتحاد بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة، وسيتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.

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وتأجلت انطلاقة المباراة أكثر من نصف ساعة عن موعدها المحدد قبل أن يتم الإلغاء.

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