الهلال يواجه نساجي لتعويض التعادل مع نافباخور

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يبحث الهلال السعودي عن تعويض تعادله المفاجئ أمام نافباخور الأوزبكي عندما يحل ضيفاً على نساجي الإيراني في ملعب أزادي يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
واحتاج الهلال إلى الانتظار حتى الوقت بدل الضائع ليسجل مدافعه علي آل بليهي هدف التعادل مع نافباخور الذي ظهر لأول مرة في البطولة القارية.
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وفي المقابل يتصدر نساجي بطل كأس إيران المجموعة عقب فوزه في الجولة الماضية مومباي سيتي بهدفين دون رد.
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