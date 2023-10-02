مدرب ناساجي: أرضية أزادي لن تكون جيدة في مباراة الهلال

أكد سيد مهدي رحمتي مدرب ناساجي الإيراني أن أرضية ملعب أزادي بالعاصمة طهران لن تكون جاهزة عندما يلاقي فريقه الهلال السعودي يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا.
وقال مهدي رحمتي خلال المؤتمر الصحافي لوكالة "تسنيم" الإيرانية: لست مسؤولاً عن ظروف ملعب أزادي، أعرف أنهم كانوا يحاولون تحسين الأرضية في الأيام الماضية، لكن بالتأكيد أنها لن تكون جاهزة في مباراة الهلال، الأهم بالنسية لنا اللعب أمام جماهيرنا وتقديم كل ما يمكن لإسعادهم في هذه المباراة الصعبة.
وواصل: الهلال هو الفريق الأفضل في قارة آسيا، ولطالما حقق نتائج إيجابية في البطولات، واليوم يملك ترسانة من النجوم الذين جعلوا الفريق في مستوى مختلف عن بقية الفرق في القارة، لكن نحن نملك لاعبين شبّان مستعدون للمغامرة في ظهورهم الأول بدوري أبطال آسيا.
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