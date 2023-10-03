انتفاضة النصر تقلب الطاولة على استقلول في 12 دقيقة

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا وأضاف أندرسون تاليسكا هدفين آخرين في غضون 12دقيقة في الشوط الثاني ليقودا النصر للفوز 3-1 على ضيفه استقلول ممثل طاجيكستان في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.



وسجل سينين سيباي مهاجم الاستقلال هدفا عكس مجريات اللعب قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة خدعت الحارس نواف العقيدي.



وبعد تألق الحارس رستم يتيموف ومنعه لمحاولات النصر، نجح القائد رونالدو في إدراك التعادل في الدقيقة 66 بعدما سدد كرة أبعدها الدفاع وعادت له ليسكنها الزاوية العليا قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.



ومنح البرازيلي تاليسكا التقدم للنصر بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 72 قبل أن يسجل هدف حسم الانتصار بتسديدة في الزاوية البعيدة بعدها بخمس دقائق.



ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة متقدما بثلاث نقاط على بيرسبوليس، ويأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة واحدة متفوقا بفارق الأهداف على الاستقلال.

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