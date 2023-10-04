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تفاريس: لم أهرب من السعودية.. وسأرد في الملعب

دبي - قناة العربية
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نفى الرأس أخضري جوليو تفاريس لاعب الرائد تركه الفريق ومغادرة السعودية، مشيراً إلى أنها مجرد شائعات سيرد عليها في الملعب.

وقال تفاريس لبرنامج "في المرمى": لم أتحدث لأي شخص حول رحيلي عن السعودية، أنا متواجد في بريدة وأعالج من الإصابات التي تعرضت لها، وأكرر ليس لدي أي مشاكل مع إدارة النادي أو زملائي في الفريق، ولا أعرف مصدر تلك الشائعات.

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وأتبع جوليو: اعترف، لست في قمة مستواي، بسبب الإصابات لكن يجب علي العمل بشكل أكثر لأكون جاهزاً.

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