أصدقاء أوروبا.. تفرقوا بين "صحافة" و"تحلية" جدة

سيلتقي لاعبون بأصدقائهم يوم الجمعة في ديربي جدة عندما يواجه الاتحاد غريمه التقليدي الأهلي، إذ بدأت علاقتهم في إنجلترا، قبل أن يتفرقوا بين شارعي "الصحافة" و"التحلية" بالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وتكتنز قائمة الفريقين بالكثير من نجوم كرة القدم العالميين الذين انضموا إلى دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن 5 منهم كانوا يلعبون سوياً، قبل أن يتفرقوا بين الشارعين الشهيرين في جدة، إذ يقع مقر الاتحاد على شارع الصحافة، أما غريمه التقليدي فمقره على شارع التحلية.



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إدوارد ميندي سيواجه نغولو كانتي بعد 3 أعوام قضياها سوياً في تشيلسي، خاضا سوياً 74 مباراة، ربما تكون الأهم هي مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021 وحينها كان كانتي أفضل لاعب في المباراة، أما ميندي فوقف سداً منيعاً أمام هجوم السيتي في عام مذهل للاعب السنغالي، أنهاه بحصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وأمام كانتي ذاته مهمة صعبة للغاية، وهي نسيان الإنجاز الإعجازي الذي حققه مع رياض محرز رفقة ليستر سيتي الإنجليزي عندما فاز الأخير بالدوري، ومحاولة قطع الكرة منه أو حتى الحليلولة دون وصولها إلى الجناح الجزائري.

ولعب الفرنسي مع الجزائري 36 مباراة كانت في ذلك الموسم التاريخي (2015-2016) قبل أن ينتقل إلى تشيلسي اللندني، بينما رحل محرز إلى مانشستر سيتي مطلع 2015.



وفي الشمال الإنجليزي كان فابينيو وروبرتو فيرمينو أحد عناصر جيل ليفربول التاريخي الذي أعاد بطولة الدوري إلى خزائن الفريق عقب غياب 30 عاماً في موسم 2019-2020، وقبلها بعام احتفل بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

وخاض "بوبي" 177 مباراة مع فابينيو تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قبل أن يرحلا الصيف الماضي إلى الأهلي والاتحاد على التوالي.