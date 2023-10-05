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تركي العواد: ستكون نسخة 2034 "فريدة" إذا استضافتها السعودية

دبي - قناة العربية
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أكد تركي العواد أنه في حال استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ستكون النسخة فريدة من نوعها مضيفا بأن الخطوة تعد اعتيادية بعدما استضافت عددا من المناسبات الكبرى في مجالات مختلفة.

وأوضح تركي العواد لـ "في المرمى": نية استضافة كأس العالم 2034 هي خطوة طبيعية بعد عدد من المناسبات العالمية التي استضافتها السعودية في مجالات مختلفة.

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وأضاف العواد: لدينا قصة ملهمة نمر فيها في السعودية في كل المجالات، وستكون نسخة 2034 فريدة في حال استضافت السعودية البطولة العالمية.

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