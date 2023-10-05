تركي العواد: ستكون نسخة 2034 "فريدة" إذا استضافتها السعودية

وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد تركي العواد أنه في حال استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ستكون النسخة فريدة من نوعها مضيفا بأن الخطوة تعد اعتيادية بعدما استضافت عددا من المناسبات الكبرى في مجالات مختلفة.
وأوضح تركي العواد لـ "في المرمى": نية استضافة كأس العالم 2034 هي خطوة طبيعية بعد عدد من المناسبات العالمية التي استضافتها السعودية في مجالات مختلفة.
مادة اعلانية
وأضاف العواد: لدينا قصة ملهمة نمر فيها في السعودية في كل المجالات، وستكون نسخة 2034 فريدة في حال استضافت السعودية البطولة العالمية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"التعاون الإسلامي": السعودية تملك كافة الإمكانيات لاستضافة كأس العالمبعدما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رغبة المملكة استضافة كأس العالم 2034، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها ... السعودية
-
السعودية تعلن رغبتها باستضافة كأس العالم 2034أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك عبر خبر رسمي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس".وقال الاتحاد السعودي في خبر ... رياضة سعودية
-
الأمير محمد بن سلمان: الرغبة في استضافة كأس العالم 2034 تعكس النهضة الشاملة بالبلادأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن رغبة استضافة كأس العالم 2034 هي انعكاس لما وصلت إليه السعودية كمركز دولي لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، مضيفا ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية