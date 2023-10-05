حمدالله.. بطل "الهاتريك" الوحيد في ديربي الاتحاد والأهلي

لم يعرف ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في فترة دوري المحترفين تسجيل أي لاعب لـ"هاتريك" عدا المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي دخل التاريخ شهر فبراير العام الماضي بعد قيادته فريقه الاتحاد إلى الفوز على الأهلي 4-3 في مباراة شهيرة.

ويلتقي اتحاد جدة بغريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة في قمة مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ولم يلعب حمدالله سوى مباراة ديربي واحدة، إذ كان يقضي النصف الأول من موسم 2021-2022 مع النصر، وانتقل إلى اتحاد جدة في شتاء 2022 ولعب مباراة 4-3 الشهيرة، وعقبها هبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى قبل عودته إلى دوري "روشن" السعودي هذا الموسم.

وشهد ذلك الديربي آخر ظهور لعمر السومة، هداف مباريات الفريقين في دوري المحترفين، إذ سجل 11 هدفاً وصنع هدفين في 14 مباراة خاضها مع الأهلي ضد الاتحاد، قبل أن ينتقل إلى العربي القطري بنظام الإعارة أولاً ومن ثم انتقال دائم مطلع الموسم الجاري.