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فرحة هدف التعادل

قذيفة إيكامبي توقف سلسلة انتصارات النصر

العربية.نت
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سجل كارل توكو إيكامبي هدفا بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفرض أبها التعادل 2-2 على مضيفه النصر الذي أهدر العديد من الفرص في مباراتهما بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الجمعة.

وسجل النصر هدفين في أول نصف ساعة، حيث وضع أوتافيو فريقه في المقدمة مبكرا في الدقيقة الثالثة بعدما مرر كريستيانو رونالدو كرة بكعب القدم لمارسيلو بروزوفيتش الذي مررها لأوتافيو ليراوغ دفاع أبها ويهز الشباك.

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وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني بإنهاء رائع لهجمة بعد أن استقبل تمريرة عرضية من ساديو ماني ليضعها من بين ساقي الحارس من مسافة قريبة في الدقيقة 30.

وقلص سعد بقير النتيجة لأبها من ركلة جزاء في الدقيقة 36. وألغى الحكم هدفا سجله رونالدو في الدقيقة 67 بسبب التسلل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أطلق إيكامبي تسديدته الهائلة ليعادل النتيجة لأبها.

وبعد البداية السيئة للنصر وخسارته في أول مباراتين، انطلق الفريق بقيادة رونالدو ليحقق الفوز في ست مباريات متتالية لكنه تعادل اليوم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بينما رفع
أبها المتعثر رصيده لسبع نقاط في المركز 15.

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