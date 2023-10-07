كيسيه يقود الأهلي لهزيمة الاتحاد في ديربي جدة

سجل فرانك كيسيه هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفين لكريم بنزيمة ليخرج الأهلي منتصرا 1-صفر على الاتحاد حامل اللقب في قمة جدة بدوري روشن السعودي يوم الجمعة.

افتتح كيسيه التسجيل للأهلي بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار حارس الاتحاد في الدقيقة 31.

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وبعد أن أهدر بنزيمة العديد من الفرص المحققة من بينها كرة في القائم خلال المباراة، ظن اللاعب الفرنسي أنه أدرك التعادل للاتحاد في الدقيقة 70 بعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء أنهاها الفرنسي بتسديدة سكنت الشباك.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو بسبب وجود خطأ على البرازيلي إيجور كورونادو مع مدافع الأهلي.

كما ألغى الحكم هدفا آخر لبنزيمة قبل صافرة النهاية بسبب التسلل.

وشهدت المباراة تألق إدوار مندي حارس الأهلي الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الخامس وهو نفس رصيد الاتحاد الرابع.

استهل الأهلي المباراة بقوة وألغى له الحكم هدفا في الدقيقة الثامنة بسبب التسلل بعد تسديدة قوية من رياض محرز لم يتمكن مارسيلو غروهي حارس الاتحاد من الإمساك بها ليستغلها فراس البريكان بتسديدة داخل الشباك.

وبعد ثلاث دقائق انفرد بنزيمة لاعب الاتحاد بالمرمى وأطلق تسديدة قوية تصدها لها الحارس مندي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 13 بعد سقوط كيسي لاعب الأهلي عقب تدخل قوي من دفاع الاتحاد. واستأنف كيسيه المباراة بعد أن لف الأطباء رأسه بضمادات.

وافتتح كيسيه التسجيل للأهلي بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 43 انطلق نغولو كانتي لاعب الاتحاد من وسط الملعب إلى منطقة الجزاء وأطلق تصويبة قوية مرت بجوار القائم.

وأهدر بنزيمة فرصة إدراك التعادل للاتحاد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما سدد اللاعب الفرنسي المنفرد بالمرمى تماما في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني أهدر الاتحاد فرصة أخرى للتعادل بعد تمريرة رائعة ومتقنة من بنزيمة إلى رومارينيو الذي سدد لكن ميندي أنقذ الموقف.

وبعدها راوغ مهند الشنقيطي دفاع الأهلي ببراعة وأطلق تصويبة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 85 أطلق كانتي تصويبة صاروخية من داخل المنطقة تصدى لها ميندي ببراعة مع اندفع الاتحاد لإدراك التعادل.