وجوه جديدة في قائمة المنتخب السعودي لوديتي نيجيريا ومالي

أعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق يوم الأحد في مدينة لاقوس البرتغالية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر أكتوبر 2023، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

وضمت قائمة مانشيني ( 31 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.

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وسيخوض المنتخب خلال معسكره في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على " ملعب بورتيماو" .

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.