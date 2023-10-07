مانشيني يستبعد العقيدي للإصابة.. ويستدعي الربيعي

استبعد روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الحارس نواف العقيدي من قائمة المنتخب الوطني للإصابة يوم السبت.

وقال حساب المنتخب السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "بعد اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على تقرير طبيب نادي النصر وتقرير أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب في الرياض بشأن الإصابة، ثبت عدم جاهزيته. استدعى المدرب مانشيني محمد اليامي للانضمام إلى قائمة الفريق بدلا من العقيدي".

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وأعلن مانشيني تشكيلة ضمت 31 لاعبا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق يوم الأحد في البرتغال، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في يناير المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام نيجيريا في 13 من أكتوبر الحالي ثم مالي بعدها بأربعة أيام على ملعب بورتيماو.

وتخوض السعودية كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة إلى جانبه منتخبات عُمان وقرغيزستان وتايلاند.