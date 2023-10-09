السعودية ترسل خطاب طلب الترشح لاستضافة كأس العالم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين، إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلنت السعودية الأربعاء الماضي عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وتعتزم السعودية في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص السعودية على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

وأكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريح نشره موقع الاتحاد يوم الاثنين: كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وحصلت السعودية على تأييد عدد كبير من الاتحادات الأعضاء التي أعلنت عبر بيانات رسمية دعمها للملف السعودي.

ووفقا لموقع اتحاد الكرة السعودي، سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.