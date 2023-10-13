المنتخب السعودي يتعادل مع النيجيري ودياً

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره النيجيري 2 - 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة بالبرتغال في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب السعودي بهدف سجله سلمان الفرج في الدقيقة، ولكن المنتخب النيجيري عادل النتيجة في الدقيقة 73 بهدف سجله عبد الإله العمري، بالخطأ في مرمى فريقه.

بعدها بثماني دقائق سجل المنتخب النيجيري الهدف الثاني عن طريق كيليتشي إيهياناتشو، ومع ذلك، تمكن المنتخب السعودي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه محمد إبراهيم كنو في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تنطلق الشهر المقبل، حيث يلعب في المجموعة السابعة مع منتخبي طاجيكستان والأردن.

كما يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا التي تقام مطلع العام المقبل، حيث يلعب في المجموعة السادسة مع منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وعمان.

في المقابل يستعد المنتخب النيجيري لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات جنوب أفريقيا وبنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو.

كما يستعد لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل، حيث يتواجد في المجموعة الأولى مع منتخبات كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.