المنتخب السعودي ينهي معسكر البرتغال بالخسارة من مالي

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فاز منتخب مالي على نظيره السعودي 3 -1 في مباراة ودية دولية جمعت بينهما يوم الثلاثاء في البرتغال.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مالي بهدفين سجلهما موسى دومبيا في الدقيقة 14 وهماري تراوري في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني رد سالم الدوسري بهدف للأخضر السعودي في الدقيقة 58 ثم سجل لاسين سينايوكو الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 71.
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ومازال منتخب السعودية يبحث عن فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، علما بأنه تعادل في مباراته الودية الماضية أمام نيجيريا 2 -2 بعد أن خسر أمام كوستاريكا 1 -3 وكوريا الجنوبية بهدف قبلها.
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