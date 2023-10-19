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إصابته أمام أوروغواي

الهلال يعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

العربية.نت
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أعلن نادي الهلال يوم الأربعاء تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف بعد مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية.

وكانت البرازيل خسرت من الأوروغواي يوم الأربعاء 2-صفر ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهدت المباراة خروج نيمار مصابا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

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وتعاقد الهلال مع نيمار منتضف أغسطس الماضي قادما من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وشارك برفقة أزرق الرياض في 5 مباريات ببطولات الدوري ودوري أبطال آسيا وسجل خلالها هدفا وصنع 3.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب الهلال نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.

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