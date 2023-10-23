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النصر الدحيل
من مباراة سابقة بين الفريقين

النصر يبحث عن العلامة الكاملة.. والدحيل لتفادي الإقصاء

العربية.نت
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يأمل الدحيل القطري في تجنب الخروج المبكر من حسابات التأهل في دوري أبطال آسيا، عندما يحلّ ضيفاً على النصر السعودي الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

ولا يزال الدحيل يسير بخطوات متعثرة بعد تعرضه للخسارة على ملعبه 0-1 أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة السابقة، وتعادله في الجولة الأولى أمام استقلول الطاجيكي سلباً، ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة.

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وتسببت الخسارة الماضية أمام بيرسبوليس في إقصاء الأرجنتيني هيرنان كريسبو من تدريب الفريق ليخلفه الفرنسي كريستوف غاليتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق الذي يقود الفريق للمرة الأولى في مواجهة النصر.

ويتصدر النصر المجموعة بست نقاط بعد انتصاريه في الجولة الأولى على بيرسبوليس 2-0 وعلى استقلول 3-1، إذيتطلع الفريق السعودي لانتصار ثالث ليضع قدماً في المرحلة المقبلة من المنافسة، معتمداً على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكوكبة من اللاعبين على غرار السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

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