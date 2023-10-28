الهلال يحسم قمة أهلي جدة بثلاثية

أهدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال ركلة جزاء لكنه سجل هدفا بعدما أحرز مواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش أسرع هدف في تاريخ القمة السعودية في فوز الفريق 3-1 على الأهلي الذي دفع ثمن الأداء المتواضع الذي ظهر به في الشوط الأول إضافة لهدف عكسي أجهض عودته.

وهيمن الهلال على مجريات الشوط الأول بعدما افتتح التسجيل بعد 45 ثانية فقط من بداية المباراة واكتفى الأهلي بمحاولات منعزلة من الجزائري رياض محرز وآلان سانت-ماكسيمان.

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وضاعف ميتروفيتش تقدم الفريق قرب نهاية الشوط الأول ليعوض إهدار ركلة جزاء تصدى لها الحارس إدوارد مندي قبل دقائق لينهي الهلال الشوط الأول بالتقدم 2-صفر.

وظهر الأهلي بصورة مغايرة في الشوط الثاني إذ ضغط مبكرا على أمل تقليص الفارق، وهو ما تحقق قبل مرور ساعة على عمر المباراة بهدف سجله سانت-ماكسيمان.

ورغم أن الهلال شكل خطورة من خلال الهجمات المرتدة، خاصة من الثنائي الصربي إلى جانب سالم الدوسري لكن تألق الدفاع وميندي أبقى على حظوظ الفريق في العودة في النتيجة.

لكن رصاصة الرحمة جاءت بنيران صديقة إذ حاول مدافع الأهلي روجر إيبانيز إعادة ضربة ركنية من الهلال لحارس مرماه بضربة رأس لكنه لم يلتفت إلى أن ميندي خرج من مرماه ليحرز الهدف الثالث لصالح الهلال.

وبهذه النتيجة، يحكم الهلال قبضته على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن التعاون أقرب ملاحقيه.