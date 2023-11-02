اعتبار سباهان الإيراني خاسراً أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

احتسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس فريق الاتحاد السعودي فائزا بنتيجة 3-صفر على سباهان في المباراة التي ألغيت في إيران "لظروف غير متوقعة" في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

واحتسب موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت نتيجة المباراة لصالح بطل الدوري السعودي بنتيجة اعتبارية 3 - صفر.

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وارتفع رصيد بطل السعودية إلى تسع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ومتفوقا بخمس نقاط على القوة الجوية العراقي وسباهان ويتذيل أجمك من أوزبكستان المجموعة بلا أي نقطة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان سابق بعد إلغاء المباراة "أُلغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سيباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".