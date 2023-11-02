اعتبار سباهان الإيراني خاسراً أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

احتسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس فريق الاتحاد السعودي فائزا بنتيجة 3-صفر على سباهان في المباراة التي ألغيت في إيران "لظروف غير متوقعة" في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
واحتسب موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت نتيجة المباراة لصالح بطل الدوري السعودي بنتيجة اعتبارية 3 - صفر.
وارتفع رصيد بطل السعودية إلى تسع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ومتفوقا بخمس نقاط على القوة الجوية العراقي وسباهان ويتذيل أجمك من أوزبكستان المجموعة بلا أي نقطة.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان سابق بعد إلغاء المباراة "أُلغيت مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سيباهان والاتحاد في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة".
وأضاف "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".
-
اتحاد جدة يخطف الفوز من القوة الجوية في الوقت القاتلاقتنص اتحاد جدة فوزا مثيرا من ضيفه القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، يوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الثالثة من منافسات ... رياضة سعودية
-
تألق بنزيمة أمام الحزم لا يكفي لفوز اتحاد جدةفرض الحزم التعادل 2 - 2 على مضيفه الاتحاد يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.وتقدم الاتحاد عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 26، قبل ... رياضة سعودية
-
الفيحاء يقف عقبة بين اتحاد جدة والعودة إلى الانتصاراتسيخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً يوم الثلاثاء عندما يحل ضيفاً على الفيحاء في ثمن نهائي كأس الملك، برغبة العبور وكذاك تحقيق فوزه المحلي الأول منذ 4 ... رياضة عالمية